Dukaj: Digitalizujemo administrativne procese

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) uvelo je tehnološki napredna digitalna rješenja koja omogućavaju brže, sigurnije i efikasnije upravljanje dokumentima, smanjuju potrebu za papirnim poslovanjem i ubrzavaju rad institucija, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je rekao da uvođenjem tehnološki naprednih digitalnih rješenja stvaraju modernu, efikasnu i transparentnu administraciju.

Prema riječima Dukaja, digitalizacija nije samo korak ka ubrzanju procesa, već i ka transparentnijem i sigurnijem elektronskom poslovanju u skladu sa evropskim standardima i najboljim praksama.

„MJU sa ponosom objavljuje uspješnu implementaciju tehnološki unaprijeđenih sistema elektronskog Dokument Menadžment Sistema (eDMS), elektronskog sistema za praćenje elektronskih sjednica Vlade (eSV) i Certifikacionog tijela GovME CA, čime se postiže potpuna digitalizacija administrativnih procesa“, naveo je Dukaj.

Ta rješenja, kako je istakao, omogućavaju brže, sigurnije i efikasnije upravljanje dokumentima, smanjujući potrebu za papirnim poslovanjem i ubrzavajući rad institucija.

Dukaj je kazao da zahvaljujući GovME CA sistemu, dokumenti sada mogu biti elektronski potpisani i verifikovani, osiguravajući njihovu pravnu valjanost i zaštitu podataka.

„Kroz integraciju GovME CA sistema sa sistemima za elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS i eSV) omogućili smo bržu, sigurniju i efikasniju obradu, potpisivanje, kandidovanje, razmatranje, usvajanje dokumenata/predloga na sjednicama Vlade“, rekao je Dukaj.

Digitalizacija, kako je naglasio, donosi manje birokratije i više produktivnosti.

„Uvođenjem eDMS, GovME CA, eSV sistema ubrzavamo rad Vlade Crne Gore i institucija“, istakao je Dukaj.

On je naveo da sistemi omogućavaju čuvanje integriteta dokumenata od samog nastanka do konačnog arhiviranja.

„Kroz automatizovan proces dokument koji nastaje u ministarstvu i digitalno je potpisan identičan je dokumentu koji se automatski zavodi u pisarnici Generalnog sekretarijata Vlade i elektronskoj arhivi portala za elektronske sjednice Vlade“, kazao je Dukaj.

Na taj način, kako je rekao, prestaje potreba razmjene dokumenata u papirnom obliku.

„Naši digitalni sistemi eDMS, GovME CA, eSV pružaju mogućnost pripreme dokumenata u “čitljivom” obliku, omogućavajući lakši pristup informacijama koje se objavljuju na sajtu Vlade“, dodao je Dukaj.

On je kazao da je svaki službenik uključen u proces i predstavlja važnu kariku u stvaranju digitalnih dokumenata.

„Digitalizacijom smanjujemo troškove i štitimo okolinu! eDMS, GovME CA, eSV doprinose efikasnijem poslovanju i ekološki odgovornom društvu“, naveo je Dukaj.

