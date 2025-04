Dukaj: Depolitizacija i profesionalizacija cilj svih zakona na kojima radimo

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) maksimalno je uskladilo Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicina sa evropskim preporukama, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj, navodeći da svi zakoni koje pripremaju imaju za cilj profesionalizaciju i depolitizaciju državne uprave.

Dukaj je to rekao na sjednici Skupštine, odgovarajući na pitanja poslanika Socijaldemokrata Borisa Mugoše i Demokratske partije socijalista Zoje Bojanić Lalović.

Bojanić Lalović je pitala Dukaja šta će preduzeti da Crna Gora ispuni zahtjeve koje je postavila EU u vezi sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Dukaj je kazao da MJU, niti bilo koje ministarstvo ili institucija, ne može samo da završi nijedan proces ili zakon.

„Ono što je bila zakonska i profesionalna obaveza MJU, mi smo na djelu pokazali. Mi smo taj zakon maksimalno uskladili sa evropskim preporuka, sve što je bilo do nas smo uradili“, rekao je Dukaj.

Kako je kazao, MJU sve radi u skladu sa procedurama i evropskim praksama i usklađuje svako zakonsko rješenje.

„Mi ćemo nastaviti i u dijelu koji se odnosi na depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave da radimo maksimalno, ali to ne zavisi od nas, već od svih“, rekao je Dukaj.

Na pitanje Mugoše zbog čega je izdvojio mišljenje na Vladi povodom utvrđivanja Predloga izmjena i dopuna Zakona o državnim sužbenicima i namještinicima, Dukaj je odgovorio da se donekle slaže da su izmjene tog zakona koje su napravljene na sjednici Vlade izazovi o kojima još treba razmisliti.

„Siguran da ćemo, prije nego što se ovaj zakon usvoji, imati dodatne pozitivne izmjene“, dodao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, ne smije se bacati sjenka na dobra rješenja iz tog zakona.

Dukaj je podsjetio da su neke od ključnih novina povećavanje broja godina radnog iskustva potrebnog za rad u državnoj upravi, kao i to da je prvi put definisan izbor najboljeg kandidata u postupku zapošljavanja.

„Ograničen je institut vršioca dužnosti (v.d.) na najviše dva puta po šest mjeseci, a propisuje se i mogućnost trajnog rasporeda službenika iz jedne u drugu instituciju“, kazao je Dukaj.

On je dodao da su izmjenama propisane i situacije u kojima može prestati mandat prije isteka roka, a definisano je i da se inspektori više neće postavljati na mandat od pet godina, već će zasnivati stalni radni odnos.

Dukaj je rekao da je predviđeno i da naknadu od godinu neće primati svi funkcioneri kojima prestaje mandat, već samo oni kojima je istekao mandat ili u slučaju reorganizacije.

„Sva ova rješenja, ne samo ovog zakona, nego svih zakona koje MJU radi, imaju za cilj profesionalizaciju i depolitizaciju državne uprave“, istakao je Dukaj.

On je rekao da je tačno da je izdvojio mišljenje o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima, dodajući da poštuje odluke većine.

Mugoša je naveo da je Zakon o državnim službenicima i namještenicima veoma bitan za proces EU integracija i da je reforma javne uprave jedan od ključnih kriterijuma.

„Zbog toga je veoma važno da taj zakon donesemo onako kako treba i da ne radimo ono što ste uradili kada je bila promjena vlasti 30. avgusta 2020. godine, kada je Skupština donijela antisistemske i antievropske izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima“, dodao je Mugoša.

