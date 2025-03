Dukaj: Crna Gora ostaje posvećena jačanju sajber otpornosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena jačanju sajber otpornosti, osiguravajući da njen digitalni prostor ostane bezbjedan i sposoban da izdrži nove prijetnje, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je to rekao na otvaranju regionalne konferencije „Balkanski dani sajber bezbjednosti“, koju organizuje Ženevski centar za upravljanje bezbjednosnim sektorom (DCAF).

Dukaj je rekao da sajber prijetnje postaju sve sofisticiranije i nepredvidive i da su kolektivna ekspertiza, saradnja i posvećenost vlada, zainteresovanih strana iz privatnog sektora i međunarodnih partnera zajedničke.

“Crna Gora ostaje nepokolebljiva u svojoj posvećenosti jačanju sajber otpornosti, osiguravajući da naš digitalni prostor ostane bezbjedan, otporan i sposoban da izdrži nove prijetnje“, kazao je Dukaj.

On je istakao da je u decembru usvojen novi Zakon o informacionoj bezbjednosti, koji je uskladio crnogorsko zakonodavstvo sa direktivama Evropske unije (EU).

„Ovim zakonom jača se zaštita mreža i informacionih sistema na nacionalnom nivou. Uspostavili smo potpuno Vladin bezbjednosni operativni centar (GSOC) i vladin CIRT da bismo zaštitili državnu infrastrukturu”, rekao je Dukaj.

On je dodao da su u procesu osnivanja Agencije za sajber bezbjednost, koja će štititi kritičnu infrastrukturu i obezbijediti koordinisano upravljanje u toj oblasti.

Dukaj je naglasio da se sajber bezbjednost ne može rješavati izolovano, dodajući da koriste podršku strateških partnera, a posebno EU i zemalja članica NATO-a.

„Kroz različita partnerstva i inicijative, obezbijedili smo pristup specijalizovanoj obuci, priznatim sertifikatima i naprednim alatima za sajber bezbjednost”, rekao je Dukaj.

On je istakao da Centar za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C), koji podržavaju Crna Gora, Francuska i Slovenija, već nudi programe obuke.

„Naša strategija je jasna: jačanje institucionalnih okvira, ulaganje u ljudski kapital, podsticanje međunarodne saradnje i izgradnja otpornog ekosistema sajber bezbjednosti”, naglasio je Dukaj.

Ti napori, kako je naveo, ne samo da će poboljšati našu nacionalnu bezbjednost, već će takođe doprinijeti otpornosti globalne sajber bezbjednosti.

“Zajedničkim radom možemo stvoriti sigurniju digitalnu budućnost za sve“, poručio je Dukaj.

