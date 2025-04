Dukaj: Crna Gora doprinosi kolektivnoj sajber bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora demonstrira jasnu opredijeljenost da ravnopravno sa ostalim NATO saveznicima doprinosi širem odgovoru na sve veći izazov koji sajber bezbjednost predstavlja, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je danas razgovarao sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a, Radmilom Šekerinskom, koja je posjetila Regionalni centar za sajber kapacitete (WB3C) i Operativni centar za državnu informatičku sigurnost Crne Gore (GSOC).

Dukaj je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), naglasio da je sajber napad u avgustu 2022. godine pokazao koliko je važno članstvo Crne Gore u NATO, jer je država odmah dobila adekvatnu podršku od saveznika.

„To je za nas bio svojevrsni katalizator za strateške reforme naše sajber politike“, naveo je Dukaj.

Kako je dodao, u nepune tri godine intenzivnog predanog i stručnog rada, u saradnji sa relevantnim partnerima i saveznicima, postigli su izvanredne rezultate.

„Danas ne samo da imamo zaštitu na najvišem nivou, već Crna Gora, zahvaljujući Regionalnom centru za sajber kapacitete Zapadnog Balkana, postaje mjesto razmjene iskustava i sticanja novih znanja iz ove oblasti“, kazao je Dukaj.

On je rekao da je za Crnu Goru kao članicu NATO-a, i zemlju kandidata za članstvo u EU, od posebnog značaja bilo osnivanje Regionalnog centra za sajber kapacitete (WB3C), a da to što je sjedište centra u Podgorici svjedoči o posvećenosti i jačanju ne samo nacionalne, već i regionalne sajber bezbjednosti.

Crna Gora, prema riječima Dukaja, na taj način pokazuje konkretnu spremnost da ispuni standarde i obaveze koje prate i proces pristupanja Evropskoj uniji.

“Crna Gora demonstrira jasnu opredijeljenost da ravnopravno sa ostalim saveznicima, pruža doprinos širem odgovoru na sve veći izazov koji sajber bezbjednost predstavlja. Vjerujem da će pitanje Zapadnog Balkana, ostati u fokusu aktivnosti NATO-a”, kazao je Dukaj.

Šekerinska je, kako je saopšteno, govorila o iskustvima NATO saveznica i sajber izazovima, i pohvalila napredak sajber potencijala Crne Gore.

Iz MJU su kazali da je cilj posjete Šekerinske bio jačanje saradnje između Crne Gore i saveznika u oblasti sajber bezbjednosti, kao i razmjena iskustava i najboljih praksi u zaštiti nacionalne informatičke infrastrukture.

