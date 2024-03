Dukaj čestitao Uskrs

Podgorica, (MINA) – Nada i dobrota simbol su Uskrsa, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj, navodeći da taj veliki praznik uči da ljubav i nada imaju energiju koju ne može zaustaviti nijedna sila koja potiče od drugih motiva.

Maraš je čestitao Uskrs nadbiskupu barskom i apostolskom upravitelju Kotorske biskupije Roku Đonlešaju, sveštenstvu, svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti, kao i onima koji po gregorijanskom kalendaru slave najveći hrišćanski praznik.

“Ovaj veliki praznik uči nas da ljubav i nada imaju energiju koju ne može zaustaviti nijedna sila koja potiče od drugih motiva”, naveo je Dukaj u čestitki.

On je poručio da su nada i dobrota simbol Uskrsa i svjetlost dobrote među ljudima. “Neka takve budu i naše veze”.

“Neka nam Uskrs, trijumf pobjede života nad smrću, osnaži svijest i podstakne akciju da činimo dobra djela, da štitimo jedni druge i da unapređujemo zajednicu, radi našeg dobra i dobra onih koji poslije nas dolaze”, naveo je Dukaj.

