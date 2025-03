Dukaj: Bez sveobuhvatne izborne reforme nema suštinskih promjena

Podgorica, (MINA) – Uvođenje neposrednog izbora predsjednika opština i održavanje svih lokalnih izbora u jednom danu ojačali bi demokratski karakter izbornog procesa i smanjili političke tenzije, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je, na Panel diskusiji „Reforma izbornog zakonodavstva: Jedinstven izborni dan, neposredni izbori predsjednika/gradonačelnika i otvorene liste – izazovi i prednosti”, istakao da je jaka i efikasna lokalna samouprava, temelj snažnog i pravednog društva.

Dukaj je kazao da su u Ministarstvu javne uprave (MJU) visoko postavili prioritet reforme sistema lokalne samouprave, sa posebnim akcentom na decentralizaciju i digitalizaciju.

„U tom kontekstu, Vlada je prošle godine usvojila Analizu funkcionisanja sistema lokalne samouprave, koja je pokazala brojne slabosti postojećeg sistema i ukazala na hitnu potrebu za promjenama”, naveo je Dukaj.

Kako je rekao, Analiza je pokazala da Crna Gora predstavlja jednu od najcentralizovanijih država u Evropi.

Dukaj je naglasio da monotipski model organizacije lokalne samouprave nije održiv i da postoje ozbiljni izazovi u pogledu lokalnih javnih finansija i funkcionisanja privrednih društava na lokalnom nivou.

Prema njegovim riječima, način izbora predsjednika opštine nije odgovarajući, jer ne odražava izborni legitimitet.

Dukaj je istakao i da odnos centralnih i lokalnih vlasti mora biti unaprijeđen.

„Sva ova pitanja adresirali smo kroz novi Zakon o lokalnoj samoupravi. Međutim, jasno je da bez sveobuhvatne reforme izbornog sistema ne možemo napraviti suštinske promjene”, istakao je Dukaj.

On je ukazao da su zato, u maju prošle godine, uputili dvije ključne inicijative Skupštini Crne Gore – uvođenje neposrednog izbora predsjednika opština i održavanje svih lokalnih izbora u jednom danu.

„Uvjeren sam da ove inicijative jačaju demokratski karakter izbornog procesa, i smanjuju političke tenzije. Samim tim, direktno utiču na uspjeh reformskih procesa koje smo temeljno i sistematično započeli”, rekao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, samo kroz sistemsku reformu, hrabre odluke i otvoren dijalog može se izgraditi moderna, efikasna i odgovorna lokalna samouprava.

„Naš cilj je jasan – da osnažimo lokalne zajednice u kojima će se vlast približiti građanima, a lokalne institucije raditi u njihovom interesu”, poručio je Dukaj.

Panel diskusiju „Reforma izbornog zakonodavstva: Jedinstven izborni dan, neposredni izbori predsjednika/gradonačelnika i otvorene liste – izazovi i prednosti” organizovala je Zajednica opština Crne Gore.

