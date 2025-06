Duda u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Poljske Andžej Duda boraviće u ponedeljak u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića.

“Predstojeća zvanična posjeta Dude predstavlja potvrdu odličnih i prijateljskih odnosa Crne Gore i Poljske i snažan je podsticaj Crnoj Gori, na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do 2028. godine”, navodi se u saopštenju Milatovićevog kabineta.

Dodaje se da će predsjednici Crne Gore i Poljske posaditi drvo prijateljstva u dvorištu Vile Gorica, nakon čega će Duda u prisustvu Milatovića položiti vijenac na spomenik Partizanu borcu na Gorici.

