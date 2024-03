Državno tužilaštvo kredibilan partner EUROJUST-a

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko tužilaštvo će, u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, imati punu podršku Evropske agencije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima (EUROJUST), poručeno je sa sastanka vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorada Markovića sa predsjednikom EUROJUST-a Ladislavom Hamranom.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, sastanku u Hagu prisustvovali su zamjenica VDT-a i tužiteljka za vezu sa EUROJUST-om Jelena Đaletić i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Navodi se da je Marković upoznao predsjednika EUROJUST-a sa planiranom reformom državnotužilačke organizacije, čiji je cilj uspostavljanje efikasne institucije.

„Nastavak dosadašnje uspješne saradnje sa EUROJUST-om i drugim međunarodnim partnerima, uz preduzimanje neophodnih koraka na unutrašnjem planu, doprinijeće da Državno tužilaštvo bude kredibilan partner kolegama iz Evropske Unije (EU)“, poručio je Marković.

Hamran je, kako se navodi, ističući dosadašnju uspješnu saradnju sa tužiteljkom za vezu sa EUROJUST-om, rekao da je uvjeren da će takav oblik saradnje biti nastavljen i u narednom periodu.

„Delegacija državnotužilačke organizacije, koju predvodi VDT, tokom službene posjete Hagu sastala se i sa sekretarom Evropske pravosudne mreže Hju Dokrijem“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS