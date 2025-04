Državljaninu Srbije 23 dana zatvora zbog više saobraćajnih prekršaja

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije Ž.J. (33) osuđen je na 23 dana zatvora zbog više prekršaja u saobraćaju, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi. Navodi se da je Ž.J. suđeno u hitnom postupku jer su ga službenici budvanske policije u Budvi zatekli da vozi neregistrovano vozilo, pod dejstvom marihuane i bez vozačke dozvole. On je, kako su saopštili, prvobitno osuđen na 15 dana zatvora i novčanu kaznu od 180 EUR. “Kako okrivljeni nije platio novčanu kaznu po objavljivanju odluke, preinačena mu je u kaznu zatvora u trajanju od osam dana”, kaže se u saopštenju Suda. Dodaje se da je Ž.J., kao strani državljanin, odmah sproveden u zatvor u Spužu na izdržavanje kazne od ukupno 23 dana. “Njemu će biti zabranjeno da vozi na teritoriji Crne Gore u trajanju od četiri mjeseca, a zabrana stupa na snagu nakon izdržavanja zatvorske kazne”, navodi se u saopštenju.

