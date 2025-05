Državljaninu Albanije određen pritvor zbog smrti radnika u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Ulcinju odredio je pritvor do 30 dana L.I. (31) iz Albanije, zbog smrti radnika na gradilištu u tom gradu.

Ulcinjanin E.K. (20) poginuo je u subotu na gradilištu gdje je bio angažovan kao pomoćni radnik.

Iz Osnovnog suda u Ulcinju je saopšteno da se L.I. sumnjiči da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti.

“Pritvor je određen zbog postojanja opasnosti od bjekstva osumnjičenog, a po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu suda.

