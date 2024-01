Državljanin Srbije osumnjičen za krađu skoro deset hiljada EUR iz kladionice

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat podnijeli su krivičnu prijavu protiv državljanina Srbije D.Š. (36) zbog sumnje da je iz sportske kladionice u tom gradu ukrao skoro deset hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je 6. decembra u sportsku kladionicu ušla tada nepoznata osoba u namjeri sticanja protvpravne imovinske koristi.

„Držeći nož u ruci i upućujući riječi prijeteće sadržine po život i tijelo zaposlene, nepoznata osoba je otuđila 9.883 EUR, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, kao izvršilac identifikovan D.Š.

„Po nalogu postupajućeg tužioca protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo“, rekli su iz policije.

Kako su istakli, D.Š. je nakon izvršenja krivičnog djela napustio Crnu Goru, a uhapšen je u Srbiji zbog izvršenih krivičnih djela na njihovoj teritoriji.

Iz policije su kazali da se osumnjičeni tokom boravka u Tivtu predstavljalo kao B.Š. iz Srbije, ali da je provjerama i vještačenjima utvrđeno da je riječ o D.Š.

