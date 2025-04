Državljanin Srbije osuđen na 45 dana zatvora

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije M.K. (35) osuđen je na 45 dana zatvora zbog neprijavljivanja boravka u Crnoj Gori i počinjenog prekršaja u saobraćaju, saopštila je Uprava policije.

Navodi se da su službenici policije u Podgorici uhapsili M.K. iz Prijepolja.

Kako su pojasnili iz policije, on se nije zaustavio na izdat znak stop policijskih službenika, a nakon napuštanja vozila pokušao je da pobjegne.

“Utvrđeno je da M.K. nema prijavljen boravak u Crnoj Gori”, navodi se u objavi policije na mreži X.

Iz policije su rekli da su protiv M.K. podnijete prekršajne prijave iz zakona o javnom redu i o boravku stranaca.

“Sudija za prekršaje izrekao je M.K. kaznu zatvora u trajanju od 45 dana”, dodaje se u objavi.

