Državljanin Kosova uhapšen u Tivtu po međunarodnoj potjernici

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Tivtu državljanina Kosova F.Z. (30) za kojim je raspisana međunarodna potjernica radi izdržavanja jednogodišnje zatvorske kazne, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat u saradnji sa službenicima NCB Interpola Podgorica, u mjestu Seljanovo, u Tivtu, locirali, kontrolisali i uhapsili F.Z. koji je potraživan po međunarodnoj potjernici UNMIK Kosovo.

„Međunarodna potjernica za F.Z. raspisana je radi izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od godine po presudi Osnovnog suda u Uroševcu, zbog izvršenog krivičnog djela teška krađa“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će F.Z. u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.

