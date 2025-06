Državljanin BiH uhapšen po potjernici sarajevskog Interpola

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine (BiH) M.C. (29), po potjernici koju je za njih raspisao Interpol Sarajevo.

Iz Uprave policije je saopšteno da je za M.C. sarajevski Interpol raspisao međunarodnu potjernicu po naredbi Osnovnog suda u Bijeljini, u cilju vođenja krivičnog postupka protiv zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara osiguranja.

„M.C. je prethodno, u Budvi, procesuiran zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici pregledom kod M.C. pronašli oko pet grama kokaina, oko 40 grama marihuane, novac, vagu za precizno mjerenje, drobilice za marihuanu, ručne sprejeve sa nadražujućim dejstvom, kao i druge predmete.

