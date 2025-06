Državljanin BiH uhapšen po međunarodnoj potjernici

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine D.M. (36), za kojim je NCB Interpol Beč raspisao međunarodnu potjernicu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je D.M. uhapšen u subotu, na graničnom prelazu Sitnica.

„On se potraživao na međunarodnom nivou radi izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od četiri godine, po presudi Regionalnog suda u Lincu zbog krivičnih djela silovanje i teški napad Krivičnog zakonika Austrije“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će D.M. u zakonom predviđenom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.

Navodi se da je danas, kroz intenzivnu saradnju i u direktnoj razmjeni operativnih informacija između službenika NCB Interpola Podgorica, Oficira za vezu Italije i NCB Interpola Rim, locirano i oduzeto terensko luksuzno vozilo visoke vrijednosti, marke „Mercedes-Benz“, crnogorskih registarskih oznaka.

Iz policije su rekli da je za tim vozilom NCB Interpol Podgorica raspisao međunarodnu potragu.

“Vozilo su pronašli i oduzeli službenici Policijske jedinice Vijaređo u Toskani, po osnovu operativnih informacija dostavljenih od NCB Interpola Podgorica”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS