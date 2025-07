ZOCG: Izbjeći dalje komplikacije u oblasti vodosnabdijevanja

Podgorica, (MINA) – Zajednica opština (ZOCG) pozvala je sve relevantne institucije da na vrijeme preduzmu korake iz svoje nadležnosti u vezi sa utvrđivanjem cijene vode, kako bi se izbjegle dalje komplikacije u oblasti vodosnabdijevanja i podigao kvalitet te usluge.

Iz ZOCG su saopštili da je model utvrđivanja cijene vode za predstojeću godinu, u kojem se polazi od troškova poslovanja u protekle dvije godine, neutemeljen, nerealan i štetan po vodovodna preduzeća.

Na to su, kako su dodali, više puta upozoravali.

Iz ZOCG su rekli da postojeća metodologija utvrđivanja cijena ne uzima u obzir brojne faktore koji igraju važnu ulogu u vodosnabdijevanju, a samim tim i u poslovanju crnogorskih vodovoda.

„Među najvećim problemima je i to što se u definisanju cijene polazi od pretpostavke o naplati potraživanja u iznosu od 100 odsto, koje usljed okolnosti na koje preduzeća ne mogu da utiču nikada nije u tom procentu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, osim toga, troškovi za proširenje materijalne osnove rada i troškovi za rezervni fond za smanjenje rizika u poslovanju u slučaju makroekonomskih poremećaja nijesu uključeni u elemente za formiranje cijene usluge.

Kako su kazali iz ZOCG, takav način formiranja cijena, po principu „proste reprodukcije”, onemogućava bilo kakav razvoj komunalne usluge.

„Dodatno, u troškove poslovanja uračunava se zvanična stopa inflacije, koja ne odražava realno stanje, jer prosječna stopa inflacije u proteklim godinama je bila višestruko niža od rasta cijena građevinskog materijala, vodovodnog i kanalizacionog materijala, kao i hlora“, navodi se u saopštenju.

Iz ZOCG su rekli da je jedan od najbitnijih nedostataka tarifne metodologije to što onemogućava adekvatno reagovanje na dinamično poslovno okruženje u slučaju promijenjenih okolnosti, a kada je to potrebno i promptno – u toku trajanja regulatorne godine.

Oni su kazali da je sve te nedostatke metodologije konstatovala još prošle godine njihova ekspertska radna grupa.

Iz ZOCG su rekli da je ta radna grupa, u okviru dokumenta pod nazivom Analiza uticaja Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti na poslovanje vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti, dala i predloge za njihovo korigovanje.

„Činjenica je da je, ukoliko želimo da imamo sigurno i kvalitetno vodosnabdijevanje, rast cijena vode neminovan, uz adekvatnu intervenciju koja bi omogućila subvencije u cilju sprečavanja negativnih efekati na socijalno ranjive kategorije stanovništva“, navodi se u saopštenju.

