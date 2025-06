Znatno bolji rezultati maturskog ispita iz engleskog jezika

Podgorica, (MINA) – Crnogorski učenici postigli su znatno bolje rezultate na maturskom ispitu iz engleskog jezika u odnosu na prošlu godinu, pa je, prema preliminarnim rezultatima, bilo 716 odličnih ocjena, što je 39 odsto više nego godinu ranije, saopšteno je iz Ispitnog centra.

Ispitni centar objavio je u srijedu preliminarne rezultate maturskog/stručnog ispita za prvi strani jezik koji je održan 13. maja.

Navodi se da je ove godine maturski/stručni ispit iz engleskog jezika na osnovnom nivou polagalo ukupno 4.606 učenika četvrtog razreda srednje škole.

„Broj odličnih ocjena (5) je 716, odnosno 15,54 odsto, što je za 39 odsto bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu kada je taj broj iznosio 433“, kaže se u saopštenju.

Iz Ispitnog centra su rekli da je vrlodobru ocjenu (4) ove godine dobilo 979 učenika ili 21,25 odsto, a prošle godine taj broj je iznosio 817.

„Broj dobrih ocjena (3) je približno isti- ove godine je to 1.371 ili 29,77 odsto, a prošle godine je to bilo 1.312 ili 29,21 odsto“, kazali su iz Ispitnog centra.

Kako su naveli, znatno je manji broj dovoljnih ocjena – prošle godine ocjenu dva je dobilo 30,54 odsto maturanata, a ove godine 20,3 odsto, odnosno 1.064 učenika.

U saopštenju se navodi da je broj nedovoljnih ocjena (1) za 15 odsto manji, pa je jedinicu dobilo 476 učenika ili 10,33 odsto, a prošle godine je taj broj iznosio 558 ili 12,42 odsto.

„Prosječna ocjena je takođe znatno bolja i predstavlja porast sa prošlogodišnje 2,82 na 3,09 koliko iznosi ove godine“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, od ukupnog boja učenika, maturski ispit polagalo 1.689 gimnazijalaca, sa prosječnom ocjenom 3,78.

„Preostalih 2.917 učenika polagali su stručni ispit iz Engleskog jezika i njihova prosječna ocjena iznosi 2,68 što je takođe porast u odnosu na prošlu godinu 2,44“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da kandidati imaju pravo na uvid u test i prigovor ukoliko nijesu zadovoljni preliminarnim rezultatima.

„Uvid se najavljivao isključivo preko škole juče, a škola je dostavila podatke Ispitnom centru do 19 sati“, kazali su iz Ispitnog centra.

Kako su kazali, uvid se organizuje danas u Ispitnom centru, od osam do 14 sati.

Iz Ispitnog centra su kazali da je uvid od osam do deset sati organizovan za južnu regiju, od deset do 12 sati za sjevernu, a od 12 do 14 sati za centralnu regiju.

„Učenik ima pravo da podnose prigovor u školi danas do 16 sati, nakon čega škola objedinjene prigovore prosljeđuje Ispitnom centru, istog dana do 19 sati“, rekli su iz Ispitnog centra i istakli da uvid nije uslov za podnošenje prigovora.

Oni su zaključili da će odgovori na prigovore i objava konačnih rezultata za prvi strani jezik biti 16. juna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS