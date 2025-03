ZHMP dobio dva nova vozila

Podgorica, (MINA) – Zavod za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) dobio je sanitetsko i dostavno vozilo, ukupne vrijednosti preko 86 hiljada EUR, čime je, kako je saopšteno, dodatno unaprijeđena mobilnost i operativna spremnost službe hitne pomoći.

Iz ZHMP su rekli da je ključeve vozila zaposlenima uručio ministar zdravlja Vojislav Šimun, a događaju su prisustvovali direktor Zavoda Vuk Niković, pomoćnik direktora Miloš Šaponjić i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Vuk Kadić.

„Za nabavku sanitetskog vozila izdvojeno je 62.614 EUR sa PDV-om, dok je za dostavno vozilo opredijeljeno 23.571 EUR sa PDV-om“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sredstva obezbijedio FZO čime se, kako su kazali iz te ustanove, potvrđuje opredijeljenost države da kontinuirano ulaže u modernizaciju zdravstvenog sistema i unapređenje uslova rada medicinskog osoblja.

„Sanitetsko vozilo, opremljeno savremenom medicinskom opremom, poboljšaće transport pacijenata u hitnim situacijama, dok će dostavno vozilo olakšati logističku podršku“, kazali su iz Fonda.

Niković je rekao da je proces usvajanja standarda savremene urgentne medicine u Zavodu počeo 2021. godine.

Kako je naveo, osavremenjavanje voznog parka i opremljena vozila uslov su za pružanje hitne medicinske pomoć u kojoj je vrijeme najvažniji faktor.

Niković je rekao da će Zavod, prvi put od osnivanja, specijalni broj 124 snimati u svim jedinicama HMP.

„I prvi put će imati serversku salu u kojoj će se, pored servera za snimanje broja 124, nalaziti server za Telelemedicinu, Indeks – Crnogorski protokol prijema kućnih posjeta i umrežice se svi aparati, ekg, monitori i defibrilatori na teritoriji države”, naveo je Niković.

Prema njegovim riječima, sredstva su obezbijeđena iz projekta Evropske unije IPA RACE 2 u iznosu od oko 700 hiljada EUR.

Niković je istakao da je posvećeno stvaranje uslova za rad medicinskih radnika najvažniji dio agende rada i razvoja Zavoda, što ga, kako je kazao, stavlja u red ustanova od bitnog značaja za zdravstveni sistem države.

„U ovom vrlo odgovornom procesu bez podrške Ministarstva zdravlja i FZO cjelokupni proces bi bio nemoguć jer je Zavod deceniju i više bio zapuštena zdravstvena ustanova”, rekao je Niković.

Šimun je kazao da se kontinuiranim ulaganjima u ZHMP na cijeloj teritoriji države potvrđuje posvećenost zdravstvenih vlasti, ali i menadžmenta, da taj važan segment zdravstvene zaštite dostigne nivo savremenih usluga urgentne medicine.

„Zalaganjem i jasnom vizijom menadžmenta, kao i domaćinskim upravljanjem sredstvima, pacijenti mogu biti sigurni da će usluge u jedinicama hitne pomoći biti na najvišem nivou, a ljekari i medicinsko osoblje imati uslove za rad kakvi priliče ovoj profesiji“, naveo je Šimun.

Kako je kazao, oni koji su prvi na terenu u slučaju nesreća i hitnih zbrinjavanja ugroženih pacijenata moraju, prije svega, biti sigurni i obezbijeđeni neophodnim standardima sopstvene bezbjednosti da bi cijeli proces imao pozitivan i uspješan ishod.

Kadić je rekao je da je za kupovinu novog sanitetskog vozila, dostavnog vozila i opreme za snimanje broja 124 na teritoriji cijele države, u sve 24 jedinice hitne pomoći, Fond opredijelio 136.420 EUR iz budžeta za prošlu godinu.

„FZO će nastaviti da pruža podršku zdravstvenim ustanovama širom zemlje, kako bi se građanima obezbijedila najbolja moguća zdravstvena usluga, a zaposlenima bolji uslovi za rad“, rekao je Kadić.

Prema njegovim riječima, to su ključni prioriteti FZO i tome će ostati posvećeni i u narednom periodu.

U saopštenju se navodi da su Šimun, Niković i Kadić obišli i serversku salu, gdje je u toku instalacija sistema za snimanje svih poziva ka broju 124 na teritoriji Crne Gore.

„Po prvi put od osnivanja Zavoda, biće ispunjena zakonska obaveza snimanja poziva ka hitnoj pomoći, a podaci će se čuvati u sigurnoj bazi“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je za nabavku opreme za snimanje razgovora izdvojeno 49.850 EUR, koje je obezbijedio FZO.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS