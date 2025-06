Zeta dobija Omladinski servis 

Podgorica, (MINA) – Omladinski servis, posvećen informisanju, edukaciji i osnaživanju mladih i podsticanju na aktivno učešće u društvenom životu, biće otvoren u Zeti, najavljeno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Taj Vladin resor i Opština Zeta potpisali su Sporazum o saradnji na otvaranju i funkcionisanju Omladinskog servisa, čime se, kako je saopšteno, otvara novo poglavlje u razvoju omladinske politike i stvaranju uslova za kvalitetniji život mladih na lokalnom nivou.

Iz Ministarstva sporta i mladih su rekli da će omladinski servis Zeta biti formiran po uzoru na postojeće omladinske servise u drugim crnogorskim opštinama.

“Ovaj prostor biće posvećen mladima – njihovom informisanju, edukaciji, osnaživanju i podsticanju na aktivno učešće u društvenom životu kroz radionice, savjetodavne aktivnosti, kreativne i kulturne sadržaje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se formiranjem Omladinskog servisa stvaraju uslovi da mladi Zete dobiju podršku kakvu zaslužuju – kroz prostor koji će im omogućiti da razvijaju svoje ideje, grade vještine i aktivno doprinose zajednici kojoj pripadaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS