Zbog tuče na auto-putu krivična prijava protiv šest osoba

Podgorica, (MINA) – Kolašinska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv tri osobe iz Crne Gore i tri iz Srbije zbog sumnje da su izvršile krivično djelo nasilničko ponašanje.

Iz Uprave policije je saopšteno da su njihovi službenici identifikovali šest osoba koje su se 24. jula, na auto-putu u mjestu Mateševo, fizički sukobile.

“Kolašinska policija je državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu protiv N.B. I.B. i E.B. iz Crne Gore i S.T. A.K. i L.M. iz Srbije podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje”, kaže se u saopštenju.

