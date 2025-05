Zbog porodičnog nasilja uhapšen Tivćanin

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija uhapsila je K.I. (55) iz tog grada, kod kojeg je, nakon porodične svađe, pronađen pištolj, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, po prijavi oštećene da je u porodičnoj kući verbalno i fizički napao njen suprug K.I, službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat pretresli kuću koju koristi ta osoba.

„Tom prilikom pronašli i oduzeli pištolj marke Smith & Wesson, kalibra .357 Magnum, u ilegalnom posjedu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je K.I. uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„On će danas biti sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost i postupanje“, naveli su iz policije.

