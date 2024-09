Zbog nasilja na partnerkom predložena mjera zabrane prilaska

Podgorica, (MINA)- Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću predložio je da se L.K. izrekne mjera zabrane prilaska partnerki zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako su saopštili iz ODT-a, osnovano se sumnja da je L.K. u nedjelju, u Nikšiću, primjenom nasilja, nanio povrede partnerki u intimnoj vezi.

“Državni tužilac u ODT-u je, nakon saslušanja L.K. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, podnio predlog da mu se izrekne mjera nadzora kojom će se zabraniti približavanja oštećenoj”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS