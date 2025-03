Zbog krivolova privedene tri osobe, pet u bjekstvu

Podgorica, (MINA) – U akciji sprječavanja krivolova u rejonu Plavnice, u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, privedene su tri osobe, a policija radi da identifikaciji pet osoba koje su uspjele da pobjegnu, saopšteno je iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG).

U saopštenju se navodi da su nadzornici Službe zaštite i Službe za kontrolu i monitoring sinoć, tokom kontrole terena, naišli na otpor osoba zatečenih u krivolovu, koje su ih spriječile u vršenju službenih zadataka i radnji.

Direktor NP Skadarsko jezero Nenad Ivanović rekao je da sprječavanje zaposlenih u poslovima zaštite prostora parkova i nezakonitih aktivnosti ukazuje da je potrebna podrška države i cjelokupnog sistema kako bi se svim oblicima eko kriminala stalo na kraj.

„Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore će intenzivirati aktivnosti kako bi zaposleni bili bezbjedni na svom radnom mjestu i kako bi njhova službena ovlašćenja bila proširena”, poručio je je Ivanović.

Ribolovni zabran u NP Skadarsko jezero počeo je 15. marta i traje do 15. maja.

Iz NPCG su pozvali sve građane i posjetioce da budu odgovorni i poštuju zakon, kao i da sve nelegalne aktivnosti prijave na broj 067/000-825 koji je dostupan 24 sata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS