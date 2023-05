Završni seminar počinje večeras

Podgorica, (MINA) – Seminar “Crna Gora u borbi protiv korupcije i pregovarčka poglavlja 23 i 24”, koji organizuje Škola političkih studija (ŠPS), biće održan naredna tri dana u Ulcinju.

To je završni seminar dvadesete generacije u okviru Škole koju organizuje Građanska alijansa.

Seminar će otvoriti predsjednik Opštine Ulcinj Omer Barjaktari, poslanik Genci Nimanbegu, šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Lejla Dervišagić i Milan Radović direktor škole.

Poslednjeg dana seminara u nedjelju polaznicima škole biće uručene doplome.

