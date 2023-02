Zatvoreno gradilište kod OŠ Savo Pejanović

Podgorica, (MINA) – Urbanističko–građevinska inspekcija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma zatvorila je gradilište u blizini Osnovne škole (OŠ) „Savo Pejanović” zbog neposjedovanja odgovarajuće dokumentacije i činjenice da je u toku postupak po prijavi gradnje, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Iz tog resora su kazali da je, na njihov zahtjev, urbanističko–građevinska inspekcija u srijedu izvršila nadzor na gradilištu stambeno-poslovnog objekta i podzemne garaže u blizini škole.

„Tom prilikom izdata je mjera zatvaranja gradilišta zbog neposjedovanja odgovarajuće dokumentacije i činjenice da je u toku postupak po prijavi gradnje, koji nije okončan“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete su kazali da su posebno insistirali na provjeri da li je u svim fazama izrade projekta poštovana zakonska procedura, i da li su obezbijeđeni uslovi koji će garantovati bezbjednost objekta škole.

„Ovo posebno u uslovima da je nastavna godina u toku i da se učenici nalaze u objektu svakodnevno,a dodatno zbog činjenice da se radi o objektu starom više od 70 godina, koji je u prethodnom periodu u više navrata pretrpio oštećenja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, izvještavati javnost o svim preduzetim koracima i nalazima, sa primarnim ciljem da bezbjednost djece bude maksimalna i da stabilnost objekta škole ne bude ugrožena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS