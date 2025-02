Zaplijenjeni marihuana i ekstazi, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je državljanku Bjelorusije T.S. kod koje je pronašla marihuanu i ekstazi, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da se da su policijski službenici, shodno naredbi suda, pretresli stan koji koristi T.S.

„Tom prilikom kod nje su pronašli dvije kesice sa sadržajem biljne materije nalik na marihuanu i osam komada tableta ekstazi, za koje se sumnja da su namijenjeni uličnoj prodaji“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je T.S, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uz krivičnu prijavu uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivično djelo neovlaščena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Službenici policije u Baru nastavljaju sa planskim aktivnostima na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika i stavljanja u promet opojnih droga u cilju razbijanja mreža ulične prodaje narkotika, te stvaranja bezbjednog ambijenta za građane“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS