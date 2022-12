Zajednički za unapređenje sajber bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Univerziteta Crne Gore (UCG) učestvovaće u projektima i programima koje pokreće Ministarstvo javne uprave (MJU) kako bi bili unaprijeđeni resursi za digitalnu transformaciju i sajber bezbjednost na državnom nivou.

To je saopšteno ne sastanku ministra javne uprave Maraša Dukaja i rektora UCG Vladimira Božovića.

„Zaključeno je da će se dalje intenzivirati odlična saradnja između ove dvije insistucije, i tako značajno unaprijediti resursi za digitalnu transformaciju i sajber bezbjednost na državnom nivou, kroz aktivno učešće Univerziteta u svim projektima i programima, koje pokreće Ministarstvo javne uprave“, kaže se u saopštenju MJU.

Kako je saopšteno, Dukaj se zahvalio na podršci UCG-a prilikom sajber napada koji su se dogodili u avgustu.

„Sagovornici su se složili o važnosti aktivnog učešća Univerziteta, u procesu formiranja i stručnog rada budućeg uspostavljanja Centra za edukaciju za sajber bezbjednost i sajber kriminal, na kojem, u skladu sa stavovima Vlade i drugih relevantnih insistucija, posvećeno rade“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je istaknut uspjeh u realizaciji aktivnosti iz Strategije digitalne transformacije, posebno u dijelu koji se odnosi na akreditacije studijskih programa za sajber bezbjednost, i drugih aktivnosti koje su realizovane i koje se planiraju radi unapređivanja stručnih kompetencija iz oblasti digitalnih vještina.

Navodi se da su Dukaj i Božović govorili i o Sporazumu o saradnji na realizaciji programa obrazovanja i projekata iz oblasti IT-a.

„Predstavnici Univerziteta izvijestili su Dukaja da je u završnoj fazi proces akreditacije modula za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kadrova u oblasti digitalizacije, što predstavlja direktan proizvod ovog Sporazuma“, kaže se u saopštenju.

„Dukaj je upoznao predstavnike Univerziteta da je Ministarstvo javne uprave, u budžetu za narednu godinu, predvidjelo 100 hiljada EUR podrške za razvoj IT vještina studenata na UCG, kroz program podrške novoosnovanom Insistutu za programiranje“, navodi se u saopštenju.

