Podgorica, (MINA) – Zajednička sjednica vlada Crne Gore i Albanije biće održana danas u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, na sjednici će biti potpisan niz međudržavnih sporazuma značajnih za unapređenje bilateralne saradnje.

Navodi se da će sjednica biti održana u novoj zgradi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, u Podgorici.

Iz Vlade su rekli da je nakon potpisivanja zajedničkih dokumenata, planirana konferencija za novinare premijera Crne Gore i Albanije Dritana Abazovića i Edija Rame.

