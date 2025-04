Zadržavanje državljaninu Srbije zbog prevare

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 državljaninu Srbije N.M, nastanjenom u Danilovgradu, osumnjičenom za krivično djelo prevara.

Iz podgoričkog ODT-a kazali su da je osumnjičeni u subotu, u dva navrata, pozivao službenicu Pošte Crne Gore i, lažno se predstavljajući kao direktor Pošte Josip Đurašković, naložio joj da mu preda deset i devet hiljada hiljada EUR, a koje će njegov zamjenik navodno vratiti još istog dana.

„Traženi iznosi novca su predati taksisti koji je čekao ispred tržnog centra“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je taj taksista novac ostavio u blizini kuće osumnjičenog u Danilovgradu.

Iz ODT-a su istakli da je N.M. već osuđivan.

