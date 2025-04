Zadržavanje do 72 sata zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata A.K. iz Rožaja, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz ODT-a saopšteno je da je osumnjičeni vanbračnoj supruzi prijetio na ulici, a zatim je u kući više puta nogama i rukama udario po glavi i tijelu.

Navodi se da je osumnjičeni oštećenoj nanio lake tjelesne povrede.

