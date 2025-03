Zabrinjavajući uslovi rada za novinare u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima zabrinjavajuće uslove rada za novinare, gdje oni bez formalnog zaposlenja često nemaju adekvatnu socijalnu zaštitu, navodi se u Izvještaju o slobodi medija u Evropi za prošlu godinu.

Izvještaj pod nazivom “Suočavanje s političkim pritiscima, dezinformacijama i erozijom nezavisnosti medija” su za Savjet Evrope (SE) pripremile partnerske organizacije okupljene u projektu Platforma za promociju zaštite novinara.

“Rizici s kojima su se suočili novinari izvještavajući o agresorskom ratu Rusije protiv Ukrajine ostali su najvažnija briga vezana za sigurnost novinara u Evropi u prošloj godini”, navodi se u Izvještaju objavljenom na sajtu SE.

U izvještaji se ističe da samo četiri od 35 evropskih zemalja – Danska, Njemačka, Irska i Švedska, pružaju novinarima dobre radne uslove.

“Nasuprot tome, Hrvatska, Crna Gora i Rumunija imaju zabrinjavajuće radne uslove, gdje novinari bez formalnog statusa zaposlenih često nemaju adekvatnu socijalnu zaštitu”, navodi se u dokumentu.

Kada je u pitanju postupanje sudova u slučajevima napada na novinare, kao pozitivne mjere ocijenjene su osuđivanje i kažnjavanje pojedinaca koji su prijetili ili napali novinare u Crnoj Gori.

U dokumentu se ističe da je ubistvo novinara i dalje jedan od najgnusnijih napada na slobodu štampe, ali i da počinioci takvih zloćina u većini slučajeva ostaju nekažnjeni.

U izvještaju su pomenuti i brojni slučajevi širom Evrope koji su ukazali na sistemske neuspjehe u istraživanju i procesuiranju zločina protiv novinara, a na toj listi našlo se i ubistvo glavnog o odgovornog urednika lista “Dan” Duška Jovanovića koje se dogodilo 2004. godine.

Izvještaj upozorava na rastuću prijetnju dezinformacija, uključujući sadržaj generisan vještačkom inteligencijom, i državnu propagandu, koji se koriste za manipulisanje javnim mnijenjem i potkopavanje neozavisnog novinarstva.

Partneri platforme bave se nizom preporuka u kojima se SE, Evropska komisija i 46 država članica Savjeta pozivaju na jaču pravnu zaštitu novinara, sprovođenje mjera zaštite od dezinformacija i mjera za borbu protiv nadzora medija.

Oni pozivaju vlade i institucije da podrže slobodu štampe kroz reforme politike, transparentnost i jaču zaštitu od prijetnji i uznemiravanja.

