Za vikend uhapšena 122 vozača

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je za vikend 122 vozača, od čega 51 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da su 34 vozača uhapšena zbog vožnje pod dejstvom droga i 37 zbog počinjenih drugih težih prekršaja, većinom zbog prekoračenja propisane brzine kretanja vozila.

“Najviše uhapšenih, 49, bilo je na teritoriji Glavnog grada, zatim deset vozača u Budvi, po devet u Kotoru i Nikšiću i osam u Baru”, kaže se u saopštenju.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, kako se dodaje, uhapsili su D.M.(21) iz Ćuprije i G.G.(32) iz Vrbasa, koji su upravljali vozilom pod dejstvom marihuane.

“Kod G.G. je pregledom u vozilu pronađena marihuana nakon čega je protiv njega podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je G.G. sudija za prekršaje kaznio sa 21 dan zatvora.

Navodi se da je hercegnovska policija uhapsila M.I.(23) državljanina Bosne i Hercegovine, sa privremenim boravkom, zbog toga što se, u dva navrata nije zaustavio na jasno dat znak “stop” policijskih službenika tokom kontrole saobraćaja.

Iz policije su rekli da je u Budvi na bulevaru Jadranski put, kontrolisan i uhapšen E.R. (54) iz Budve zbog vožnje pod uticajem kokaina.

Beranska policija uhapsila je A.V. (20) koji je na vozilu postavio uređaje za davanje svjetlosne signalizacije, tzv.blinkere koji se koriste isključivo na vozilima sa prvenstvom prolaza kao i vozilima pod pratnjom.

A.V. je, kako se dodaje, počinio prekršaj iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Iz policije su naveli da je od petka do nedjelje, evidentirana 31 saobraćajna nezgoda na putevima u Crnoj Gori, sa jednim poginulim u Baru, dok su četiri osobe zadobile teške i 27 lake tjelesne povrede.

“Službenici saobraćajne policije su izdali 1.222 prekršajna naloga, podnijeli 226 prekršajnih prijava i oduzeli 22 para registarskih oznaka”, kaže se u saopštenju.

