Za sportsku salu u Andrijevici preko tri miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izgradnju sportske sale za Osnovnu školu „Bajo Jojić“ u Andrijevici, a procijenjena vrijednost radova iznosi 3,14 miliona EUR bez poreza.

Kako saopšteno iz tog resora, otvaranje ponuda zakazano je za 16. jul.

“Ovaj projekat predstavlja značajan doprinos unapređenju školske infrastrukture i stvaranju uslova za poboljšanje kvaliteta obrazovanja, kao i razvoj sportskih aktivnosti kod učenika”, rekli su iz Ministarstva javnih radova.

Oni su kazali da realizacija ovog projekta predstavlja i ključni korak ka osiguravanju savremenih uslova za obrazovanje i razvoj djece, čime se afirmišu prioriteti Vlade u oblasti obrazovanja i društvenog razvoja.

U saopštenju se navodi da ministarstvo javnih radova i prosvjete, nauke i inovacija kontinuirano ulažu u modernizaciju obrazovnih objekata, sa ciljem unapređenja uslova za izvođenje nastave.

“Ova ulaganja su takođe, dio šire strategije usmjerene na jačanje lokalnih zajednica i obezbjeđivanje kvalitetnijeg životnog standarda kroz razvoj obrazovanja i infrastrukture”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS