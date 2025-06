Za pola godine oduzet 771 komad oružja i više od 36 hiljada komada municije

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je poslednjih šest mjeseci oduzela 771 komad oružja, 202 komada eksplozivnih sredstava i više od 36 hiljada komada municije.

Iz Uprave policije saopšteno je da su u cilju podizanja nivoa bezbjednosti, njihovi službeniciu prethodnih šest mjeseci, izvršili 2.335 pretresa osoba, vozila, stanova i drugih prostorija, a što je rezultat kontinuiranog i intenzivnog rada na suzbijanju svih oblika kriminaliteta i očuvanju bezbjednosti građana.

Navodi se da je kod članova operativno interesantnih lica, organizovanih kriminalnih grupa, kao i građana za koja su postojala saznanja da oruzje moze biti zloupotrijebljeno, pronađen i oduzet 771 komad oružja, 202 komada eksplozivnih sredstava i 36.021 komada municije.

“U aktivnostima službenika kriminalističke policije, izvršeno je 1415 pretresa stanova, lica i vozila, kojom prilikom je pronađeno 400 komada oružja, 202 komada eksplozivnih sredstava i 13.923 komada municije različite vrste i kalibra”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su službenici policije opšte nadležnosti izvršili 870 pretresa stanova, lica i vozila, i tom prilikom pronašli i oduzeli 346 komada vatrenog oružja i 18.982 komada municije.

Iz policije su kazali i da su službenici Sektora granične policije izvršili ukupno 50 pretresa i tom prilikom oduzeli 25 komada oružja i 1.268 komada municije.

Dodaje se da je kroz preventivne aktivnosti Uprave policije u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“ do 24. juna vraćeno 3.707 komada oružja, 123.266 komada municije, 421 komad ručnih bombi, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih materija.

“Ove aktivnosti predstavljaju jedinstven odgovor organa za sprovođenje zakona na suzbijanje prijetnji po bezbjednost, uključujući djelovanje pripadnika organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantnih lica, potvrđujući time posvećenost policije zaštiti života i bezbjednosti građana, kao i jačanju povjerenja javnosti”, navodi se u saopštenju.

Uprava policije će, kako su poručili nesmanjenim intenzitetom, nastaviti sa preduzimanjem planskih, ciljano usmjerenih i kontinuiranih taktičko-operativnih mjera i radnji, radi očuvanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta i pružanja efikasnog odgovora na sve oblike kriminaliteta.

