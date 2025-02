Za dan vraćena 33 komada oružja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani u srijedu su policiji dobrovoljno vratili 33 komada vatrenog oružja, 1.017 komada municije i jednu bomba, saopšteno je iz Uprave policije.

Oružje i municija vraćeni su u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koju Uprava policije sprovodi već duži niz godina.

Navodi se da su u Podgorici i Danilovgradu građani dobrovoljno predali policiji 16 komada oružja, od čega devet pištolja i sedam pušaka, kao i 432 komada municije različite vrste i kalibra.

„Službenicima u Baru, Budvi, Ulcinju, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu je dobrovoljno vraćeno devet komada oružja, od čega četiri puške i pet pištolja, 434 komada municije i jedna ručna bomba“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su u Beranama i Rožajama građani dobrovoljno predali dvije puške, dva pištolja i 50 komada municije.

Kako su rekli, policijskim službenicima u Nikšiću i Pljevljima je dobrovoljno predato 11 komada oružja, od čega četiri puške i sedam pištolja i 101 komad municije.

„Od početka januara Upravi policije su dobrovoljno predata ukupno 2.473 komada oružja, 83.193 komada municije, 260 ručnih bombi, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava“, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da čuvanje oružja čiji su vlasnici bili članovi porodica ili srodnici, bez obzira na to da li se ili nije pred nadležnim sudom spoveo ostavinski postupak, shodno Zakonu o oružju, predstavlja nelegalno oružje.

„Sve dok eventualno neko od pravnih nasljednika ne dobije dozvolu za držanje tog oružja od Ministarstva unutrašnjih poslova“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su napomenuli da građani mogu pozvati policiju na broj 122, obavijestiti policijske službenike da žele da vrate oružje, bez ikakve pravne, odnosno krivične ili prekršajne odgovornosti i bez obzira na to da li oružje posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu.

