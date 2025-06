Za 13 emitera 900 hiljada EUR iz FZP-a

Podgorica, (MINA) – Iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija biće podijeljeno 900 hiljada EUR za 13 emitera, u cilju povećanja obima, strukture i raznovrsnosti ponude sadržaja oblastima od javnog interesa.

Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge (SAMU) je donio Odluku o raspodjeli sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima za prošlu godinu.

„Odlukom su raspodijeljena sredstva iz Fonda, u iznosu od 900.053€ za povećanje obima, strukture i raznovrsnosti ponude sadržaja posvećenih tematskim oblastima od javnog interesa (grantovi za emitere)“, saopšteno je iz Agencije za audiovizuelne medijske usluge (AMU).

Kako se navodi, dodijeljeno je i 126,1 hiljada EUR predviđena za grantove za pokriće operativnih troškova samoregulatornih tijela.

„Dodijeljeni grantovi se odnose na 45 programskih sadržaja za ukupno 13 emitera – devet radijskih i pet televizijskih programa“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su među tim emiterima četiri lokalna, šest regionalnih i četiri nacionalna.

“Na javni konkurs je podneseno 14 blagovremenih prijava za grantove za emitere i jedan potpun i blagovremen zahtjev samoregulatornog tijela“, dodaje se u saopštenju.

Iz AMU-a su naveli da je prosječno po emiteru dodijeljeno 64.290 EUR.

Navodi se da je najviše dodijeljeno 177.016 EUR, a najmanje 8,4 hiljade.

“Prosječno dodijeljen grant ima 56 emisija, odnosno 17 emisija po programskom sadržaju sa prosječnom dužinom trajanja emisije od 42 minuta. Ukupno trajanje podržanih grantova iznosi 30.771 minuta ili 513 sati programa“, rekli su iz AMU-a.

Kako su naveli, jednom emiteru je dodijeljeno najviše pet grantova.

Iz AMU-a su dodali da je najzastupljenija oblast, koja će biti obrađena kroz osam programskih sadržaja – „Djeca, sport i mladi“.

Navodi se da će po šest programskih sadržaja biti zastupljeno u okviru oblasti „Promocija zdravlja i zdravih stilova života“ i „Društvena integracija ranjivih kategorija društva“.

Dodaje se da će po jedan programski sadržaj biti posvećen tematskim oblastima: „Razvoj civilnog društva i volonterizma“, „Borba protiv korupcije“, „Afirmacija preduzetništva“, „Promocija kulturne raznolikosti, očuvanje tradicije i identiteta Crne Gore“ i „Borba protiv bolesti zavisnosti“.

„Od 45 dodijeljenih, 28 grantova se odnosi na nove programske sadržaje, dok se 17 odnosi na programske sadržaje koji su u prethodne tri godine podržani iz Fonda. 15 dodijeljenih grantova je namijenjeno poboljšanju ponude programskih sadržaja posvećenih ranjivim društvenim grupama ili su na albanskom jeziku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će sa podnosiocima prijava koji su stekli pravo na sredstva iz Fonda biti zaključeni ugovori o dodjeli sredstava, dok će se nedodijeljenih 310, hiljada EUR za grantove za emitere i 118,73 EUR za grantove za samoregulatorna tijela, vratiti u budžet Crne Gore.

