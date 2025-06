Vuksanović stupio na dužnost načelnika Generalštaba VCG

Podgorica, (MINA) – Novi načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG), brigadni general Miodrag Vuksanović, stupio je danas na tu dužnost.

U Ministarstvu odbrane, kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, održana je ceremonija kojoj je prisustvovao komandni kadar Vojske, čime je zvanično obilježen početak mandata novog načelnika Generalštaba.

Vuksanović se sastao sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem, sa kojim je razmijenio stavove o ključnim bezbjednosnim izazovima, prioritetima sektora odbrane i planovima za unapređenje sposobnosti VCG.

Krapović je naglasio da imenovanje Vuksanovića predstavlja važnu prekretnicu u modernizaciji i jačanju crnogorskog odbrambenog sistema.

On je istakao da su ljudski resursi i temeljna institucionalna reforma prioriteti u periodu koji slijedi, te da je cilj stvaranje savremene, efikasne i odgovorne vojske, utemeljene na vrijednostima časti, znanja i odgovornosti.

„To je naša dužnost prema građanima i obaveza prema onima koji joj danas časno služe”, kazao je Krapović.

Vuksanović je zahvalio na ukazanom povjerenju i poručio da će njegova dužnost biti vođena osjećajem odgovornosti prema svakom pripadniku VCG.

„Naša misija je jasna – stabilna, obučena i operativno spremna vojska koja odgovara zahtjevima savremenog bezbjednosnog okruženja. Svjestan sam težine čina koji nosim, vjerujem u profesionalizam svojih kolega, kao i u kapacitet sistema da zajedno odgovorimo svim izazovima“, rekao je Vuksanović.

On se sastao i sa komandnim kadrom VCG i predstavio svoje viđenje budućeg razvoja VCG, ističući potrebu za nastavkom jačanja operativnih sposobnosti, većim ulaganjima u ljudski kadar i modernizaciju strukture.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS