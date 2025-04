Vukićević: Prioriteti Vlade ostaju razvoj sjevera i unapređenje bezbjednosti saobraćaja

Podgorica, (MINA) – Prioriteti Vlade ostaju razvoj sjevera i unapređenje bezbjednosti saobraćaja, poručila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević.

Vukićević je danas obišla danas radove na dionici magistralnog puta Rožaje – Most Zeleni, gdje je u toku rekonstrukcija.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, istakla da će rekonstrukcijom tog puta biti značajno unapređena bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

„Ova dionica je od izuzetne važnosti, posebno sa aspekta bezbjednosti, jer prolazi kroz naseljeno mjesto. Rekonstrukcijom ovog dijela puta značajno ćemo podići nivo bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju,“ poručila je Vukićević.

To je, kako je naglasila, još jedan u nizu projekata na sjeveru države, što potvrđuje opredjeljenje Vlade da ulaganje u putnu infrastrukturu i razvoj sjevernog regiona ostaje prioritet.

„Planirano je da ove godine nastavimo ili započnemo radove na izgradnji i rekonstrukciji oko 323 kilometra (km) regionalnih i magistralnih puteva, od čega je 130 km planirano u sjevernoj regiji, 135 km u centralnoj i 58 km u primorskoj regiji“, dodala je Vukićević.

Ona je istakla, pored te dionice, i ostale projekte čija realizacija je u toku ili je planirana na teritoriji opštine Rožaje.

U saopštenju se navodi da je jedan od tih projekata izgradnja obilaznice Rožaje – II faza.

„U toku je novi javni poziv za izbor izvođača radova na izgradnji obilaznice dužine 2,6 km, procijenjene vrijednosti 14,5 miliona EUR sa PDV-om. Otvaranje ponuda je planirano za 29. april ove godine, a početak radova se očekuje u drugoj polovini godine, ukoliko tenderski postupak prođe bez žalbi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je jedan od tih projekata i rekonstrukcija puta Most Zeleni – Vuča, dionica Biševo – Vuča (I faza).

„Javna nabavka za izbor izvođača radova i nadzora biće sprovedena nakon donošenja odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, što je preduslov za izdavanje građevinske dozvole“, dodaje se u saopštenju.

Kako se ističe, jedan od projekata je i rekonstrukcija magistralnog puta M-5, dionica Berane – Rožaje.

„Uskoro se očekuje raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača radova na ovoj važnoj dionici dužine oko 30 km, procijenjene vrijednosti 60 miliona EUR. Projekat će biti finansiran iz kredita Evropske investicione banke (EIB)“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da, pored investicija u putnu infrastrukturu, resorno Ministarstvo aktivno radi i na unapređenju bezbjednosti saobraćaja, posebno kada su u pitanju ranjive kategorije učesnika u saobraćaju, poput djece i pješaka.

„Tako su u okviru projekta “Bezbjedne zone škola” završeni radovi na povećanju bezbjednosti oko osnovnih škola “Bać” i “Bratstvo i jedinstvo” u Rožajama, dok su u toku i radovi na unapređenju bezbjednosti na raskrsnicama državnih puteva – Most Zeleni – Rožaje i Rožaje – Kula – kroz projekat “Bezbjedne raskrsnice”“, kaže se u saopštenju.

Vukićević je zaključila da će Ministarstvo saobraćaja nastaviti sa intenzivnim ulaganjima u putnu infrastrukturu, naročito na sjeveru zemlje, kako bi se doprinijelo ravnomjernom regionalnom razvoju, boljoj povezanosti i većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

