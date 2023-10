Vujović: Politički ambijent nepovoljan za održavanje Popisa

Podgorica, (MINA) – Korišćenje terminologije koja se koristi u predizbornoj kampanji i poruke da je predstojeći popis prvi slobodni, veoma su opasne i pokazuju koliko se sa najviših adresa politizuje proces prikupljanja podataka, smatra izvršna direktorka Juventasa Ivana Vujović.

Ona je ocijenila da je politički ambijent već dugo vremena nepovoljan za održavanje Popisa, a da su podaci koji se prikupljanu neophodni.

„Izjave da je ovo prvi slobodni popis, korišćenje terminologije koja se koristi u predizbornoj kampanji su veoma opasne i govori o tome koliko se sa najviših adresa politizuje proces prikupljanja podataka na popisu, čak i onda kada se pokušava negirati namjera politizacije popisa“, kazala je Vujović agenciji MINA.

Prema njenim riječima, postoji mogućnost da Popis bude odložen, odlukom Vlade, tako što će se promijeniti refenrentni datum njegovog održavanja.

“Podsjećam, član 2 Zakona o Popisu stanovništva kaže da period sprovođenja popisa i referentni momenat popisa utvrđuje Vlada Crne Gore. Odlaganje popisa košta“, rekla je Vujović.

Ona je navela da se preporuka da Popis ne treba da se održava tokom izbornog procesa odnosi na period do formiranja Vlade.

Vujović je ukazala da još nije poznat izgledan datum kad će nova Vlada biti formirana a da je Popis zakazan za prvi novembar i da počinje za 20 dana.

„U slučaju odlaganja Popisa treba da postoji politički konsenzus da se ne postavljaju pitanja o identitetu, odnosno da se izmjeni Zakon o popisu, i onda odlaganje koje šalje poruku da su nam važni ljudi, a ne nacionalni identiteti, vrlo ima smisla“, smatra Vujović.

Ona je ocijenila da se odluka da se prikupljaju podaci o nacionalnm indentitetu, jeziku i vjeroispovijesti pokazala pogrešnom, ali da je imala podršku gotovo svih političkih subjekata.

Vujović je navela da je Ministarstvo finansija na čijem je čelu u tom momentu bio mandatar Milojko Spajić, odbilo amandmane nevladinih organizacija i istraživačkih kuća na Nacrt zakona o Popisu.

Ona je podsjetila i da je parlament odbio amandmane Socijaldemokrata kojima se takođe tražilo da se ovi podaci ne prikupljaju.

Vujović je dodala da je parlament prihvatio amandman da se ispitanicima da kopija popisnog listića.

Ona je ukazala da stav da treba odustati od prikupljanja podataka o nacionalnom identitetu, jeziku i vjeri nije imalo ni Ministarstvo finansija na čijem čelu je Aleksandar Damjanović.

Vujović je rekla da MONSTAT nije glasno zagovarao poziciju da se ovi podaci ne prikupljaju, iako svjestan osjetljivosti procesa, do mjere da se ovi podaci nijesu prikupljali u testnom popisu.

„Realan je strah od dodatne polarizacije po nacionalnoj osnovi i korišnenje popisa za stvaranje dodatnih tenzija, u društvu. Crna Gora je društvo u kom se svaki šesti srednjoškolac osjeća diskriminasano po nacionalnoj osnovi, a etničku distancu mjerimo i među djecom“, kazala je Vujović.

Ona smatra da su zloupotrebe moguće i da ih naknadno uveden duplikat popisnog upitnika podstiče.

„Možemo pretpostaviti ko ih može inicirati i koordinirati zloupotrebe – ko profitira od socijalnih tenzija I ko koristi nacionalni identitet za konsolidaciju svog biračkog tijela“, rekla je Vujović.

Ona je podsjetila i na izjave predsjednika Srbija Aleksandra Vučića da će ta država ulagati u pretpopisnu kampanju u Crnoj Gori.

„Na koncu, tim centrima koji ulažu u pretpopisnu kampanju cilj nije podrška ljudima, već su cilj sopsteven fotelje I kontrola resursa (proizvodnja struje, putevi, obala, šume…)“, ocijenila je Vujović.

Ona je kazala da je, ako Popis bude održan, važno znati koje zloupotrebe se mogu očekivati i onda ih prijaviti.

„Potrebno je da nam MONSTAT da informaciju na koji način prijavljujemo zloupotrebe. Ubjeđivanje da se na određeni način izjasnite, bilo koja vrsta podmićivanja, zakonom je kažnjiva, i mora biti sankcionisana“, istakla je Vujović.

Ona je rekla da MONSTAT i Ministarstvo finansija treba da organizuju najavljene razgovore sa predstavnicima političkih partija, nevladinih organizacija i medij kako bi informisali javnost o procesu i otklonili sumnje u neadekvatnost procesa.

Vujović tvrdi da u MONSTAT-u rade ljudi sa znanjem i integritetom, ali i da kvalitet ovog procesa ne zavisi samo od MONSTAT-a.

„Svaka pretpopisna kampanja je zapravo opstrukcija sprovođenja popisa i direktno je usmjerena upravo protiv građanskog karaktera zemlje, ali i državnih institucija, u prvom redu MONSTAT-a“, zaključila je Vujović.

