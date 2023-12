Vučković povukla kandidaturu

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i sutkinja Vesna Vučković povukla je kandidaturu za predsjednicu tog suda.

Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je Vučković, koja je bila jedini kandidat za tu funkciju, odluku o povlačenju kandidature objasnila ličnim razlozima.

Vučković je to saopštila na Opštoj sjednici Vrhovnog suda na kojoj je trebalo da se glasa o predlogu da bude predsjednica.

Kako je saopšteno, Vučković je uoči glasanja trebalo da predstavi Program rada za predsjednicu Vrhovnog suda.

Vučković je u septembru 2021. godine, odlukom Sudskog savjeta, imenovana za vršiteljku dužnosti predsjednice Vrhovnog suda.

