Vučić pozvao studente koji se protive blokadama da u subotu odu kućama

Beograd, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je studente koji kampuju u centru Beograda, tražeći da se vrate na nastavu, da u subotu odu svojim kućama.

Za subotu je u Beogradu najavljen protestni skup na koji su pozvali studenti koji duže od tri mjeseca blokiraju državne fakultete, tražeći odgovornost za pogibiju 15 ljudi u obrušavanju Željezničke stanice u Novom Sadu.

Vučić se danas u zgradi Predsjedništva sastao sa grupom studenata koji se protive blokadama, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Studenti su rekli Vučiću da će odluku o njegovom pozivu da se povuku donijeti u naredna 24 sata.

“Ako prihvatite, beskrajno vam hvala, olakšaćete nam posao. Ako je ne prihvatite, mi ćemo zaštititi svakoga”, poručio im je Vučić.

On je tokom razgovora još jednom optužio organizatore skupa u subotu da žele nasilje.

“Došli smo do težih i gorih planova koji nijesu usmjereni prema vama, već prema nadležnim institucijama”, rekao je Vučić ne navodeći detalje, niti dokaze za te tvrdnje.

Vučić i drugi predstavnici vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom i ranije su najavljivali nasilje i nerede na predstojećem protestu u subotu.

Dosadašnji masovni skupovi koje su studenti u blokadi organizovali u nekoliko većih gradova u Srbiji bili su mirni i na njima nijesu zabilježeni incidenti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS