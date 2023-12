Vučić: Povrijeđena dva policajca, uhapšeno 35 demonstranata

Beograd, (MINA) – Na protesta ispred Skupštine grada Beograda teško su povrijeđena dva policajca i uhapšeno je više od 35 demonstranata, rekao je

predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je kazao da je pokušano „nasilno zauzimanje državnih institucija“, a da postoje dokazi da je sve „bilo pripremano“.

„Mi za to imamo čvrste dokaze i nećemo od toga da odustajemo. Država će da reaguje i uvjeren sam da će tužilaštvo i nadležni organi da reaguju baš u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje”, rekao je Vučić za Televiziju Pink nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Opozicija okupljena oko koalicije “Srbija protiv nasilja” protestovala je sinoć ispred gradske skupštine u Beogradu.

Poslanici opozicije pokušali su da uđu u zgradu kako bi se obratili okupljenima sa balkona, ali ih je Žandarmerija u tome spriječila blokirajući vrata sa unutrašnje strane.

To je dovelo do nezadovoljstva okupljenih, pa su neki od njih u više navrata kamenicama i motkama razbijali prozore. Nakon nekoliko sati, policija je uzvratila suzavcem i biber sprejom, prenosi N1.

Nakon nekoliko sati protesta policija je oko 22 sata počela da razbija protest i rastjeruje demonstrante.

