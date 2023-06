Vučić: Crna Gora da se ne hvali da ne poštuje teritorijalni integritet Srbije

Beograd, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas, povodom ponude crnogorskih zvaničnika da ta zemlja bude domaćin razgovora između Beograda i Prištine, da se ne hvale time da ne poštuju teritorijalni integritet Srbije.

Na pitanje da li bi prihvatio ponudu Dritana Abazovića i Jakova Milatovića, da Crna Gora bude domaćin sledeće runde dijaloga, Vučić je rekao da bi u slučaju da Srbiji to neko traži, odgovor bio da je Srbija uz bratsku Crnu Goru, prenosi Tanjug.

“Interesantno, pitate se dokle ide nečija bezobzirnost i bezobrazluk, pitate se ima li to granice i onda ustanovite da nema granice. Zamislite da Crnoj Gori neko otme deo teritorije, a mi onda kažemo, vi i vaši partneri, evo mi ćemo da vas ugostimo, imamo lepu vilu na Zlatiboru”, rekao je Vučić.

On je poručio Crnoj Gori da se mane domaćinstva.

“Nije nama do vašeg mora, ni do planina. Nama neko to da traži, mi bismo rekli – mi smo uz bratsku Crnu Goru i ne damo na teritorijalni integritet Crne Gore, a to što vi ne poštujete teritorijalni integritet Srbije, barem nemojte time da se hvalite”, rekao je Vučić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS