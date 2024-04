Vrhovni sud potvrdio ispravnost stava Ministarstva pravde

Podgorica, (MINA) – Odluka Vrhovnog suda da ukine rješenja prvostepenih sudova o izručenju južnokorejskog državljanina Do Kvona potvrdila je ispravnost stava Ministarstva pravde, saopšteno je iz tog resora.

Vijeće Vrhovnog suda ukinulo je rješenja Višeg i Apelacionog suda o izručenju Do Kvona Južnoj Koreji i predmet vratilo prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Iz Ministarstva pravde su kazali da je Vrhovni sud, kao najviša sudska instanca u zemlji, nedvosmisleno potvrdio da je uloga sudova ograničena na utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma za ekstradiciju osoba, to jest da skraćeni postupak nije dozvoljen kada više država potražuje određenu osobu.

“Sada je jasno da je ispravan stav Ministarstva pravde da, nakon što je utvrđeno da su kriterijumi za izručenje ispunjeni, ministar pravde jedini na osnovu zakonskog prava odlučuje da li će i kojoj od država lice biti izručeno”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da pravni stav Vrhovnog suda predstavlja uputstvo za sve sudove u ovom i budućim slučajevima kada više država potražuje osobu, da nema skraćenog postupka u slučajevima ekstradicije.

