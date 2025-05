Vrhovni sud odbio žalbu Suzane Mugoše

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud odbio je žalbu sutkinje Višeg suda u Podgorici Suzane Mugoše i potvrdio odluku Disciplinskog vijeća Sudskog savjeta kojom joj je izrečeno umanjenje zarade od 30 odsto na tri mjeseca i zabrana napredovanja dvije godine od pravosnažnosti odluke.

Iz Vrhovnog suda su podsjetili da je odlukom Disciplinskog vijeća iz februara utvrđeno da je Mugoša odgovorna za teži disciplinski prekršaj iz člana 108 stav 3 tačka 13 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, zbog javnog iznošenja mišljenja o predmetu koji nije postao pravosnažan.

Oni us naveli da je u izjavama od 20. i 21. novembra 2023. godine u više crnogorskih medija Mugoša iznijela tvrdnje koje su se odnosile na predmet u kojem je postupala, poznat u javnosti kao “državni udar”.

„Rekavši da je uvjerena da je odluka Apelacionog suda kupljenja, zato što je odluka Apelacionog suda falsifikat službene isprave, a da je to rekla i prije godinu dana“, dodaje se u saopštenju.

Vrhovni sud je ocijenio da su u postupku pred Disciplinskim vijećem pravilno utvrđene činjenice i pravilno primijenjeno materijalno pravo.

„Sud je konstatovao da je izreka pobijane odluke jasna i zasnovana na relevantnim dokazima, a izrečena disciplinska mjera – umanjenje zarade u visini od 30 odsto u trajanju od tri mjeseca i zabrana napredovanja u periodu od dvije godine, ocijenjena je kao srazmjerna i zakonita“, kaže se u saopštenju.

U odluci Vrhovnog suda posebno je naglašeno da pravo sudije na slobodu izražavanja nije apsolutno, i da se mora ostvarivati uz poštovanje principa nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva.

„Sud je podsjetio i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, koja nalaže poseban stepen uzdržanosti sudija prilikom javnog komentarisanja predmeta u toku postupka“, kaže se u saopštenju.

Vrhovni sud je zaključio, da odlukom Disciplinskog vijeća nije došlo do povrede prava na slobodu izražavanja, i da se njom ne narušava sloboda izražavanja na način koji bi bio zabranjen članom 10 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

„Odluka Disciplinskog vijeća, kako je ocijenio Vrhovni sud, u potpunosti je u skladu sa zakonskim i međunarodnim standardima“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS