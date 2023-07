Vožnju prilagoditi uslovima i stanju na putu

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na sve učesnike u saobraćaju, da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu i da savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Iz Uprave policije kazali da je i pored pojačanog prisustva saobraćajne policije, preventivnih aktivnosti i pojačanih kontrola na putevima u Crnoj Gori posljednjih povećan broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

“Usljed povećanog priliva turista, povećane frekvencija saobraćaja na našim putevima, prvenstveno ka primorskim opštinama, umor, nepažnja i nepoštovane saobraćajih propisa i dalje su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da dodatno zabrinjava, da su najčešći prekršaji vozača, koje uočavaju policijski službenici neprilagođena brzina, preticanje kolone vozila ili vozila na „punoj liniji”, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola.

Iz policije su ukazali da ne postoji objektivna ni realna mogućnost, da na svakoj kritičnoj ili manje opasnoj dionici puta bude prisutan policijski službenik, koji bi kontrolisao ponašanje vozača i sankcionisao svaki uočeni prekršaj.

“Zbog toga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da svoju vožnju prilagode uslovima i stanju na putu, te da prisustvo saobraćajne policije ili strah od kazne ne budu opredeljujući za oprezniju vožnju, već da savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju”, navode iz Uprave policije.

Oni su poručili da će policija u okviru realnih mogućnosti, nastojati da pojačanim prisustvom, prevnentivnim ali i represivnim aktivnostima, doprinese smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS