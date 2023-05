Vojvode: Naše skandiranje nema veze sa genocidima

Podgorica, (MINA) – Navijačka grupa Vojvode saopštila je da njihovo skandiranje uoči sinoćnje utakmice u Podgorici nema veze sa genocidima i prozivanjem manjinskih naroda, i ocijenila da političke partije preko njih pokušavaju da skupe jeftine političke poene pred parlamentarne izbore.

Navijači Sutjeske sinoć su u blizini stadiona u Glavnom gradu, uoči utakmice finala Kupa između Sutjeske i Arsenala iz Tivta, uzvikivali “Nož, žica, Podgorica”, što je izazvalo brojne reakcije partija i nevladinih organizacija.

„Navijačka grupa Vojvode Nikšić od svog osnivanja pa do danas nikad nije bila, niti će biti dio političkih struktura i partija“, poručile su Vojvode na Fejsbuku /Facebook.

Kako su kazali, njihova jedina partija i ideal koji ih godinama vodi jeste grad Nikšić i fudbalski klub Sutjeska, oko kojeg su godinama okupljeni i koji će imati bezuslovnu podršku dokle god postoje.

„Baš čudno da se deset dana pred izbore u Crnoj Gori javljaju sve političke stranke i subjekti i preko našeg imena pokušavaju da skupe jeftine političke poene“, navodi se u objavi.

Vojvode su navele da su politički subjekti toliko zatrovali društvo da političke kampanje pokušavaju da prave preko navijača Sutjeske.

“Ovim putem demantujemo da naše skandiranje ima bilo kakve veze i sa kakvim genocidima, prozivanjem manjinskih naroda, pozivanjem i huškanjem na nešto tome slično“, poručile su Vojvode.

Oni su naglasili da su i sami multietnička grupa.

„Tako da ne pokušavajte da od nas napravite nešto što nijesmo“, poručile su Vojvode.

Oni su naveli da na njihovoj tribini nikada nije bilo i da ne smije biti politike.

Kako su dodali, to je ono što ih krasi kao pravu braću i drugove, na šta su kao grupa godinama ponosni.

„Kao i neka prethodna i ovo saopštenje je upućeno kvazi novinarima, političkim licemjerima, kvazi portalima i domaćim špijunima koji godinama navijače Sutjeske pokušavaju da predstave u našem društvu kao najgore“, navele su Vojvode.

Oni su dodali da se ne sjećaju da se tolika buka digla oko njihovih humanitarnih akcija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS