Vlasnici medija da unaprijede ekonomski status novinara

Podgorica, (MINA) – Društvo profesionalnih novinara (DPNCG) i Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) pozvali su vlasnike javnih i komercijalnih medija da unaprijede ekonomski status novinara kako bi dodatno bili motivisani za poboljšanje kvaliteta rada.

Oni su čestitali Dan novinara Crne Gore navodeći da se nadaju da će naredni biti dočekan u značajno boljem ambijentu za rad sa bezbjednosnog i ekonomskog aspekta.

Iz DPNCG i UZOR-a rekli su da je od izuzetnog značaja da se u narednom periodu posebna pažnja posveti efikasnoj prevenciji i zaštiti novinara u Crnoj Gori, odnosno adresiranju prijetnji i napada na novinare/ke, kao i ispunjavanju preporuka Komisije za praćenje istraga na novinare.

“Neophodno je postići sinergetski efekat nevladinih organizacija, medija i nadležnih institucija sa ciljem da se kroz borbu protiv nekažnjivosti i unapređenje zaštite novinara doprinese i procesu evropskih integracija Crne Gore u dijelu poglavlja 23”, kaže se u saopštenju.

Iz DPNCG i UZOR-a su apelovali na novinare i novinarke da se posvete unapređenju profesionalnih standarda i poštovanju Etičkog kodeksa.

Time će se, kako se dodaje, spriječiti podlijeganje dezinformacijama i kampanjama za tuđe interese.

Oni su poručili da u radu novinara fokus treba da bude isključivo javni interes i opšte dobro građana.

“Takođe, postizanje kompromisa oko GKU obezbijediće sigurnost poštovanja prava i ostvarivanja zarada novinara i novinarki, posebno onih koji rade u privatnim medijima”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će DPNCG i UZOR sa Hanns Seidel fondacijom iz Njemačke uz podršku Evropske unije (EU) kroz dvogodišnji projekat „Efikasna prevencija i zaštita novinara u Crnoj Gori“, sprovesti aktivnosti kojima će se podržati potpuna zaštita novinara/ki i drugih medijskih radnika.

Projekat će, kako se dodaje, rezultirati unapređenjem prevencije kršenja prava i zlostavljanja novinara i ulaganjem daljih napora da se medijska politika i pravni okvir uskladi sa pravnim tekovinama EU.

“To će biti osnova za povećanje kapaciteta novinara i drugih medijskih radnika za efikasnu zaštitu i borbu protiv nekažnjivosti”, kaže se u saopštenju.

Iz DPNCG i UZOR-a rekli su da će uložiti napore da pomognu u ostvarivanju preporuka Komisije za praćenje istraga na novinare prije svega od strane tužilaštva, kao i promovisanje njenog rada i odluka kroz podršku izrade posebnog sajta.

Oni su rekli da će novinarima i novinarkama biti obezbijeđena pravna i psihološka podrška.

Kako se dodaje, posebna vrijednost projekta je što će se identifikovati najbolje prakse i rješenja u ovoj oblasti u Njemačkoj, kako bi bile primijenjene i u Crnoj Gori.

“U našem radu će posebna pažnja biti posvećena unapređenju procesa samoregulacije i ispunjavanja ciljeva iz Medijske strategije”, kazali su iz DPNCG i UZOR-a.

Oni su rekli da će aktivno raditi na postizanju konsenzusa kroz formiranje Koordinacionog tijela.

Navodi se da će to tijelo imati dvostruku ulogu – podsticanje strukturnog dijaloga u vezi sa pravima i bezbjednošću novinara i praćenje profesionalnih standarda i iniciranje poboljšavanje Etičkog kodeksa novinara i novinarki Crne Gore.

