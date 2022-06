Vlaović: Medijska scena obilježena neriješenim pitanjima napada na novinare

Podgorica, (MINA) – Medijska scena u Crnoj Gori, pored evidentnog napretka koji je ostvaren, obilježena je neriješenim pitanjima napada na novinare, politički pristrasnim medijskim izvještavanjem, ali i brojnim dezinformacijama i govorom mržnje, posebno na portalima, kazala je ministarka kulture i medija Maša Vlaović.

Kako prenosi PR Centar, Vlaović je razgovarala sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag o stanju u oblasti medija, Medijskoj strategiji i izmjenama medijskih zakona.

Ona je ocijenila da je to pitanje od izuzetne važnosti i u vrhu prioriteta Ministarstva i Vlade.

Vlaović je istakla značaj podrške misije OEBS u Crnoj Gori procesu unapređenja medijske oblasti i stvaranju uslova za bezbjedan i kvalitetan rad novinara.

Kako je kazala, Ministarstvo je otvoreno za sve sugestije i inicijative koje dolaze od međunarodnih organizacija u Crnoj Gori i pažljivo će definisati sve buduće aktivnosti u toj oblasti.

“I pored evidentnog napretka koji je ostvaren, medijska scena u Crnoj Gori obilježena je neriješenim pitanjima napada na novinare, politički pristrasnim medijskim izvještavanjem, ali i brojnim dezinformacijama i govorom mržnje, posebno na online portalima” istakla je Vlaović.

Kako je saopšteno, u kontekstu izrade Medijske strategije izražena je spremnost Misije OEBS-a da od naredne godine pruži dugoročnu podršku u sprovođenju te strategije.

Vag je kazala da strategija ima mnogo ciljeva kojima bi Misija mogla da doprinese.

“Naši zajednički ciljevi su unaprjeđenje kvaliteta informisanja građana, jačanje mehanizama za suzbijanje govora mržnje, onlajn uznemiravanja i dezinformacija”, rekla je Vag.

U tom kontekstu, kako je dodala, Misija će nastaviti da sarađuje sa samoregulatornim mehanizmima, radi na jačanju slobode izražavanja i medijskog profesionalizma, kao i kapaciteta novinara i medijskih radnika.

“Zajedno moramo unaprijediti bezbjednost novinara, njihovo radno okruženje, ali i medijsku pismenost u Crnoj Gori“, poručila je Vag.

Vag je istakla zadovoljstvo što Misija podržava razvoj digitalnog alata za onlajn medijsku pismenost, u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija i drugim partnerima, poput Ministarstva prosvjete.

„Očekujemo da ćemo završiti dva modula do kraja ove i spremni smo da nastavimo ovu saradnju i u 2023. godini“, dodala je Vag.

Ona je kazala da je zadovoljna posmatračkim prisustvom Misije u procesu izmjene medijskih zakona.

Kako je dodala,Misija podržava Javni servis RTCG u njegovim tekućim procesima transformacije.

„Ove godine Misija će podržati RTCG u izradi Strategije razvoja, ali i inicirati izradu Strategije i Akcionog plana za digitalnu transformaciju”, rekla je Vag.

