Vlada SAD-a donirala 23 miliona USD Vojsci Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vlada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pomoći će modernizaciju Vojske Crne Gore (VCG) i jačanje njenih kapaciteta sa dodatna 23 miliona USD, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Kako se navodi, taj novac dio je nove tranše u iznosu od 2,2 milijarde USD, koje su SAD opredijelile za pomoć Ukrajini i drugim državama koje mogu biti ugrožene od Ruske Federacije.

“Kao saveznica koja dijeli vrijednosti SAD i Alijanse, Crna Gora je, kao odgovorna članica NATO i zemlja koja je najviše napredovala na putu ka Evropskoj uniji, usaglasila svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku u odnosu na rusku agresiju na Ukrajinu”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da dobijena 23 miliona USD biće opredijeljena za modernizaciju i opremanje VCG, ispunjavanje NATO ciljeva Crne Gore sposobnosti kao i za jačanje kapaciteta u domenu sajber odbrane.

“SAD su već, za iste namjene, u drugom kvartalu ove godine, već opredijelile Crnoj Gori 4,9 miliona USD”, navodi se u saopštenju.

